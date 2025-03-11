Анхелю Корреа грозит длительная дисквалификация за оскорбление арбитра

Дата публикации: 11-03-2025 13:56

Аргентинский вингер мадридского "Атлетико" Анхель Корреа может получить длительное отстранение после удаления в матче 27-го тура Ла Лиги против "Хетафе" (1:2), сообщает Marca.

Футболист получил красную карточку на 87-й минуте встречи, а при уходе с поля позволил себе нецензурные выражения в адрес главного арбитра и его матери. Эти слова были зафиксированы в официальном протоколе матча.

Согласно регламенту чемпионата Испании, за подобное поведение Корреа может быть дисквалифицирован на срок от 4 до 12 матчей.