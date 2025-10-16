ПСЖ планирует представить Реалу выгодное предложение по обмену игроками

Дата публикации: 16-10-2025 12:35

Французский клуб «ПСЖ» намерен предложить мадридскому «Реалу» сделку по обмену футболистами. Об этом стало известно из источника Defensa Central.

Согласно информации, парижский гранд сильно заинтересован в нападающем «Реала» — бразильце Эндрике. Однако подписать талантливого форварда напрямую будет крайне сложно, поскольку руководство испанского клуба не хочет прощаться с перспективным игроком. В связи с этим «ПСЖ» планирует сделать обмен: бразильский нападающий окажется в Париже, а в обратном направлении отправится полузащитник Фабиан Руис.

Представители «ПСЖ» пристально следят за ситуацией с Эндриком и ожидают возможных разногласий между футболистом и «Реалом», которые могли бы поспособствовать реализации их плана.

Ранее поступала информация, что нападающий «Реала» может перейти в европейский топ-клуб уже в зимнее трансферное окно, что делает предстоящую сделку особенно вероятной.

Таким образом, «ПСЖ» готовит интересное предложение для мадридского клуба, рассчитывая укрепить свой состав за счёт обмена игроков, что позволит обеим сторонам выйти из сложной ситуации выгодно.