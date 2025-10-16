Матвей Сафонов может уйти из «ПСЖ»

Дата публикации: 16-10-2025 18:22

Российский вратарь парижского клуба «ПСЖ» Матвей Сафонов рассматривает возможность ухода из команды из-за недостатка игрового времени, как сообщает онлайн-издание Goal.com Français. По информации источника, футболист всё чаще выражает недовольство своим текущим положением и нехваткой доверия со стороны тренерского штаба.

Сафонов присоединился к французскому гранду летом 2024 года, перейдя из российской команды «Краснодар». В дебютном сезоне за «ПСЖ» российский голкипер отыграл 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с клубом Матвей завоевал чемпионский титул французской Лиги 1, а также стал обладателем престижного трофея — Лиги чемпионов УЕФА. Однако в нынешнем сезоне Сафонов ещё не выходил на поле, что вызывает у него тревогу относительно дальнейшей карьеры в Париже.

До перехода в «ПСЖ» Матвей Сафонов на протяжении нескольких лет защищал ворота «Краснодара», с которым в прошлом сезоне выиграл золотые медали чемпионата России. Сейчас вратарь активно рассматривает варианты продления карьеры в другом клубе, где он сможет получать больше игровой практики и продолжать прогрессировать на международной арене.