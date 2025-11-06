«Ливерпуль» нацелен на подписание перспективного защитника из чемпионата Германии

Дата публикации: 06-11-2025 19:00

Футбольный клуб «Ливерпуль» проявляет интерес к 21-летнему защитнику немецкого «Вольфсбурга» Константиносу Кульеракису. Молодой греческий игрок обороны находится в сфере интересов не только мерсисайдцев, но и лондонского «Тоттенхэма», как отмечает авторитетное издание Caught Offside.

По данным этого источника, действующий победитель английской Премьер-лиги рассматривает Кульеракиса в качестве возможного усиления на случай ухода Ибраима Конате. Напомним, в последнее время в СМИ активно циркулируют слухи о серьезном интересе со стороны мадридского «Реала» к французскому защитнику «Ливерпуля». Если трансфер Конате состоится предстоящим летом, мерсисайдский клуб будет заинтересован в скором поиске качественной замены на проблемную позицию.

В текущем сезоне 21-летний защитник «Вольфсбурга» провёл 10 матчей за немецкий клуб во всех соревнованиях, однако пока не отметился забитыми мячами или результативными передачами. Несмотря на скромные статистические показатели, Кульеракиса ценят за его надежную игру в обороне и высокий потенциал. По сведениям портала Transfermarkt, рыночная стоимость грека оценивается примерно в € 25 млн. Таким образом, вероятный переход футболиста этим летом может стать одним из самых обсуждаемых трансферов среди молодых защитников Европы.