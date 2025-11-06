Аморим прокомментировал критику Роналду в адрес «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 06-11-2025 19:01

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на критику в адрес команды, с которой ранее выступил легендарный нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду. Португалец отметил, что в клубе на данный момент отсутствует необходимая структура, а многие футболисты недостаточно осознают, что для них значит защищать цвета манкунианцев.

«Криштиану прекрасно понимает свою значимость и то влияние, которое оказывают его слова. Мы, как клуб, действительно признаём, что ранее допускали различного рода ошибки — это часть прошлого, с которым мы работаем и стараемся исправить ситуацию. Но сейчас важно не сосредотачиваться на устаревших проблемах, а смотреть вперёд, чтобы развиваться и достигать новых целей», — поделился своим мнением Аморим. Его слова приводит известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Напомним, что Криштиану Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» два периода: сначала с 2003 по 2009 год, а затем вернулся в команду в 2021 году и играл до конца 2022 года. В этот период он неоднократно становился ключевым игроком, помогая команде добиваться успехов как на национальной, так и на европейской аренах.