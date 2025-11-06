Зимой форвард «Реала» Эндрик перейдет в «Лион»

Дата публикации: 06-11-2025 19:05

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик готовится к зимнему переходу в «Лион», о чем сообщил известный журналист Фабрицио Романо.

Бразильский форвард присоединится к французскому клубу на правах аренды, которая продлится до окончания сезона 2025/26. Эндрик считает этот шаг наиболее эффективным для дальнейшего развития своей карьеры. Такое решение стало результатом содержательного разговора с главным тренером «ткачей» Паулу Фонсекой, который подробно объяснил игроку его ожидаемую роль в команде и перспективы на поле.

Переговоры о сделке должны завершиться уже в начале января, сейчас обе стороны стремятся согласовать все технические и юридические детали. Существенным условием аренды является отсутствие права выкупа Эндрика после окончания срока аренды. Это связано с тем, что 19-летний футболист видит свое дальнейшее карьерное будущее исключительно в мадридском клубе, который также проявляет к нему значительное доверие и рассчитывает на его прогресс.

Отметим, что в текущем сезоне Эндрик до сих пор не провел ни одного официального матча за первую команду «Реала», что делает аренду очень важной для получения игрового опыта и повышения своей спортивной формы.