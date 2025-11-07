01:11 ()
Свернуть список

Радомяк - Краковия 07 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-11-2025 19:00
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
07 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Радомяк
Краковия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Краковия, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Краковия
Краков
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Словения Лука Элснер
История личных встреч
08.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Краковия1 : 2Радомяк
31.08.2024 Польша — Экстракласса 7-й тур Радомяк2 : 1Краковия
10.02.2024 Польша - Экстракласса 20-й тур Краковия6 : 0Радомяк
05.08.2023 Польша - Экстракласса 3-й тур Радомяк0 : 1Краковия
15.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Краковия3 : 0Радомяк
30.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Радомяк0 : 2Краковия
22.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Радомяк0 : 1Краковия
29.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Краковия1 : 2Радомяк
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 1 : 2Радомяк
27.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Радомяк1 : 1
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 3 : 2Радомяк
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Радомяк3 : 1
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 2 : 2Радомяк
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Краковия0 : 0
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Краковия
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Краковия2 : 0
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 1Краковия
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Краковия1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1429
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1325
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1324
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1322
5 Лех П1321
6 Корона1420
7 Ракув1320
8 Радомяк1419
9 Заглембе Л1318
10 Легия1317
11 Видзев1417
12 Погонь1417
13 ГКС Катовице1417
14 Мотор1315
15 Арка1415
16
Зона вылета
Лехия1410
17
Зона вылета
Нецеча1410
18
Зона вылета
Пяст128

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close