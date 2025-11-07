01:10 ()
Вердер - Вольфсбург 07 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-11-2025 21:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
07 Ноября 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Вердер
Вольфсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Вольфсбург, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Вольфсбург
Вольфсбург
30 Германия вр Мио Бакхаус
3 Япония зщ Юкинари Сугавара
5 Германия зщ Амос Пипер
31 Германия зщ Карим Кулибали
32 Австрия зщ Марко Фридль
6 Дания пз Йенс Стаге
14 Бельгия пз Сенне Линен
20 Австрия пз Романо Шмид
17 Австрия нп Марко Грюлль
7 Бельгия нп Самюэль Мбангула
44 Нигерия нп Виктор Бонифасе
1 Польша вр Камиль Грабара
26 Франция зщ Саэль Кумбеди
14 Нидерланды зщ Йенсон Селт
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
25 Германия пз Арон Центер
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
5 Бразилия пз Вини Соуза
24 Дания пз Кристиан Эриксен
11 Дания нп Адам Дагим
39 Австрия нп Патрик Виммер
9 Алжир нп Мохамед Амура
Главные тренеры
Германия Хорст Штеффен
Нидерланды Паул Симонис
История личных встреч
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Вердер1 : 2Вольфсбург
20.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Вольфсбург2 : 4Вердер
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Вердер0 : 2Вольфсбург
05.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Вольфсбург2 : 2Вердер
28.01.2023 Германия - Бундеслига 18-й тур Вердер2 : 1Вольфсбург
06.08.2022 Германия - Бундеслига 1-й тур Вольфсбург2 : 2Вердер
20.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Вердер1 : 2Вольфсбург
27.11.2020 Германия - Бундеслига 9-й тур Вольфсбург5 : 3Вердер
07.06.2020 Германия - Бундеслига 30-й тур Вердер0 : 1Вольфсбург
01.12.2019 Германия - Бундеслига 13-й тур Вольфсбург2 : 3Вердер
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур 1 : 1Вердер
24.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Вердер1 : 0
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 2Вердер
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Вердер1 : 0
26.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 4 : 0Вердер
02.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур Вольфсбург2 : 3
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Вольфсбург0 : 1
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур 0 : 1Вольфсбург
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Вольфсбург0 : 3
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 3 : 1Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария927
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг922
3
Лига чемпионов
Боруссия Д920
4
Лига чемпионов
Штутгарт918
5
Лига Европы
Байер917
6
Лига конференций
Хоффенхайм916
7 Кёльн914
8 Айнтрахт Ф914
9 Вердер912
10 Унион911
11 Фрайбург910
12 Вольфсбург98
13 Гамбург98
14 Аугсбург97
15 Санкт-Паули97
16
Стыковая зона
Боруссия М96
17
Зона вылета
Майнц95
18
Зона вылета
Хайденхайм95

