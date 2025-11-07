Вердер - Вольфсбург 07 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 07-11-2025 21:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
07 Ноября 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Вольфсбург, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Вольфсбург
Вольфсбург
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|5
|зщ
|Амос Пипер
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|32
|зщ
|Марко Фридль
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Марко Грюлль
|7
|нп
|Самюэль Мбангула
|44
|нп
|Виктор Бонифасе
|1
|вр
|Камиль Грабара
|26
|зщ
|Саэль Кумбеди
|14
|зщ
|Йенсон Селт
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|25
|пз
|Арон Центер
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|5
|пз
|Вини Соуза
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|11
|нп
|Адам Дагим
|39
|нп
|Патрик Виммер
|9
|нп
|Мохамед Амура
Главные тренеры
|Хорст Штеффен
|Паул Симонис
История личных встреч
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 4
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|27.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|5 : 3
|07.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|01.12.2019
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 3
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|20
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|9
|17
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|9
|16
|7
|Кёльн
|9
|14
|8
|Айнтрахт Ф
|9
|14
|9
|Вердер
|9
|12
|10
|Унион
|9
|11
|11
|Фрайбург
|9
|10
|12
|Вольфсбург
|9
|8
|13
|Гамбург
|9
|8
|14
|Аугсбург
|9
|7
|15
|Санкт-Паули
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Майнц
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|9
|5