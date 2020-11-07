Пиза - Кремонезе 07 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 07-11-2025 21:45
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
07 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Кремонезе, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пиза
Пиза
Кремонезе
Кремона
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|33
|зщ
|Артуро Калабрези
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|15
|пз
|Идрисса Туре
|6
|пз
|Мариус Марин
|8
|пз
|Мальте Хёйхольт
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|7
|нп
|Мехди Лери
|9
|нп
|Хенрик Мейстер
|18
|нп
|М'бала Нзола
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|4
|зщ
|Томмазо Барбьери
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|7
|пз
|Алессио Дзербин
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|10
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Давиде Никола
История личных встреч
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия B
|Серия В. 12-й тур
|1 : 3
|01.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 15-й тур
|0 : 0
|13.03.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 29-й тур
|3 : 0
|28.10.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 10-й тур
|1 : 1
|06.02.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 21-й тур
|2 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 2-й тур
|1 : 1
|31.01.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 22-й тур
|3 : 4
|15.09.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 3-й тур
|4 : 1
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|24.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 0
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|20.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Болонья
|10
|18
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|10
|18
|7
|Комо
|10
|17
|8
|Лацио
|10
|15
|9
|Удинезе
|10
|15
|10
|Кремонезе
|10
|14
|11
|Аталанта
|10
|13
|12
|Сассуоло
|10
|13
|13
|Торино
|10
|13
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Лечче
|10
|9
|16
|Парма
|10
|7
|17
|Пиза
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6
| 19
Зона вылета
|Верона
|10
|5
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|10
|4