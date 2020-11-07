01:09 ()
Пиза - Кремонезе 07 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-11-2025 21:45
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
07 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Пиза
Кремонезе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Кремонезе, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пиза
Пиза
Кремонезе
Кремона
1 Хорватия вр Адриан Шемпер
33 Италия зщ Артуро Калабрези
4 Италия зщ Антонио Караччоло
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
15 Германия пз Идрисса Туре
6 Румыния пз Мариус Марин
8 Дания пз Мальте Хёйхольт
14 Нигерия пз Эбенезер Акинсанмиро
7 Алжир нп Мехди Лери
9 Дания нп Хенрик Мейстер
18 Ангола нп М'бала Нзола
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
15 Италия зщ Маттео Бьянкетти
4 Италия зщ Томмазо Барбьери
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
27 Бельгия пз Яри Вандепутте
38 Франция пз Уоррен Бондо
7 Италия пз Алессио Дзербин
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
10 Англия нп Джейми Варди
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Италия Давиде Никола
История личных встреч
13.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 34-й тур Пиза2 : 1Кремонезе
03.11.2024 Италия — Серия B Серия В. 12-й тур Кремонезе1 : 3Пиза
01.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Кремонезе2 : 1Пиза
02.12.2023 Италия - Серия B Серия В. 15-й тур Пиза0 : 0Кремонезе
13.03.2022 Италия - Серия B Серия B. 29-й тур Пиза3 : 0Кремонезе
28.10.2021 Италия - Серия B Серия B. 10-й тур Кремонезе1 : 1Пиза
06.02.2021 Италия - Серия B Серия B. 21-й тур Кремонезе2 : 1Пиза
04.10.2020 Италия - Серия B Серия B. 2-й тур Пиза1 : 1Кремонезе
31.01.2020 Италия - Серия B Серия B. 22-й тур Кремонезе3 : 4Пиза
15.09.2019 Италия - Серия B Серия B. 3-й тур Пиза4 : 1Кремонезе
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 2 : 2Пиза
30.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Пиза0 : 0
24.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур 2 : 2Пиза
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Пиза0 : 0
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 4 : 0Пиза
01.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Кремонезе1 : 2
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 0 : 2Кремонезе
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Кремонезе1 : 1
20.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Кремонезе1 : 1
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 4 : 1Кремонезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Милан1021
4
Лига чемпионов
Рома1021
5
Лига Европы
Болонья1018
6
Лига конференций
Ювентус1018
7 Комо1017
8 Лацио1015
9 Удинезе1015
10 Кремонезе1014
11 Аталанта1013
12 Сассуоло1013
13 Торино1013
14 Кальяри109
15 Лечче109
16 Парма107
17 Пиза106
18
Зона вылета
Дженоа106
19
Зона вылета
Верона105
20
Зона вылета
Фиорентина104

