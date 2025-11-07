01:09 ()
Эльче - Реал Сосьедад 07 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-11-2025 22:00
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
07 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Эльче
Реал Сосьедад

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Реал Сосьедад, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13 Испания вр Иньяки Пенья
15 Испания зщ Альваро Нуньес
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
23 Испания зщ Виктор Чуст
3 Испания зщ Адрия Педроса
14 Испания пз Алейс Фебас
8 Испания пз Марк Агуадо
16 Португалия пз Мартим Нету
11 Испания нп Херман Валера
9 Португалия нп Андре Силва
10 Испания нп Рафаэль Мир
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
31 Испания зщ Хон Мартин
5 Испания зщ Игор Субельдия
17 Испания зщ Серхио Гомес
18 Испания пз Карлос Солер
4 Испания пз Йон Горротксатеги
23 Испания пз Брайс Мендес
14 Япония нп Такефуса Кубо
11 Португалия нп Гонсалу Гедеш
10 Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Испания Эдер Сарабия
Испания Серхио Франсиско
История личных встреч
19.03.2023 Испания - Примера 26-й тур Реал Сосьедад2 : 0Эльче
27.08.2022 Испания - Примера 3-й тур Эльче0 : 1Реал Сосьедад
10.04.2022 Испания - Примера 31-й тур Эльче1 : 2Реал Сосьедад
26.09.2021 Испания - Примера 7-й тур Реал Сосьедад1 : 0Эльче
07.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Реал Сосьедад2 : 0Эльче
26.09.2020 Испания - Примера 3-й тур Эльче0 : 3Реал Сосьедад
20.04.2015 Испания - Примера 32-й тур Эльче1 : 0Реал Сосьедад
28.11.2014 Испания - Примера 13-й тур Реал Сосьедад3 : 0Эльче
28.01.2014 Испания - Примера 21-й тур Реал Сосьедад4 : 0Эльче
24.08.2013 Испания - Примера 2-й тур Эльче1 : 1Реал Сосьедад
02.11.2025 Испания — Примера 11-й тур 3 : 1Эльче
25.10.2025 Испания — Примера 10-й тур 1 : 0Эльче
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Эльче0 : 0
05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 3 : 1Эльче
28.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Эльче2 : 1
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Реал Сосьедад3 : 2
24.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Реал Сосьедад2 : 1
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 1 : 1Реал Сосьедад
05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Реал Сосьедад0 : 1
28.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 2 : 1Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1130
2
Лига чемпионов
Барселона1125
3
Лига чемпионов
Вильярреал1123
4
Лига чемпионов
Атлетико М1122
5
Лига Европы
Бетис1119
6
Лига конференций
Эспаньол1118
7 Хетафе1117
8 Алавес1115
9 Атлетик Б1114
10 Эльче1114
11 Райо Вальекано1114
12 Сельта1113
13 Севилья1113
14 Реал Сосьедад1112
15 Осасуна1111
16 Леванте119
17 Мальорка119
18
Зона вылета
Валенсия119
19
Зона вылета
Овьедо118
20
Зона вылета
Жирона117

