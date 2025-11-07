Эльче - Реал Сосьедад 07 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 07-11-2025 22:00
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
07 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Реал Сосьедад, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Реал Сосьедад
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|14
|пз
|Алейс Фебас
|8
|пз
|Марк Агуадо
|16
|пз
|Мартим Нету
|11
|нп
|Херман Валера
|9
|нп
|Андре Силва
|10
|нп
|Рафаэль Мир
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|31
|зщ
|Хон Мартин
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|18
|пз
|Карлос Солер
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Эдер Сарабия
|Серхио Франсиско
История личных встреч
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|10.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 2
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|07.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 3
|20.04.2015
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|28.11.2014
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 0
|28.01.2014
|Испания - Примера
|21-й тур
|4 : 0
|24.08.2013
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 2
|24.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|25
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|11
|18
|7
|Хетафе
|11
|17
|8
|Алавес
|11
|15
|9
|Атлетик Б
|11
|14
|10
|Эльче
|11
|14
|11
|Райо Вальекано
|11
|14
|12
|Сельта
|11
|13
|13
|Севилья
|11
|13
|14
|Реал Сосьедад
|11
|12
|15
|Осасуна
|11
|11
|16
|Леванте
|11
|9
|17
|Мальорка
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Жирона
|11
|7