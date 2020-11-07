01:10 ()
Твенте - Телстар 07 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-11-2025 21:00
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
07 Ноября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
Твенте
Телстар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Телстар, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Телстар
Велзен
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
43 Нидерланды зщ Руд Нейстад
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
27 Норвегия пз Сондре Эрьясетер
11 Нидерланды нп Дан Ротс
14 Исландия нп Кристиан Хлинссон
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
1 Нидерланды вр Роналд Куман
21 Нидерланды зщ Девон Косвал
6 Нидерланды зщ Данни Баккер
39 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
17 Нидерланды пз Нильс Россен
8 Нидерланды пз Tyrone Owusu
4 Нидерланды пз Guus Offerhaus
11 Кюрасао пз Tyrese Noslin
2 Нидерланды пз Джефф Хардевельд
27 Нидерланды пз Патрик Брувер
9 Нидерланды нп Milan Zonneveld
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
10.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Твенте3 : 1Телстар
12.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 34-й тур Твенте1 : 0Телстар
21.09.2018 Нидерланды - Первый дивизион 6-й тур Телстар1 : 3Твенте
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 1Твенте
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Твенте2 : 3
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 3 : 3Твенте
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Твенте2 : 1
26.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Твенте3 : 2
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Телстар2 : 2
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 1 : 0Телстар
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Телстар2 : 3
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 1Телстар
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Телстар4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1128
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1128
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1124
4
Лига Европы
Аякс1120
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1119
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1116
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1116
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1115
9 Твенте1115
10 Херенвен1114
11 Гоу Эхед Иглс1113
12 Фортуна1113
13 НАК Бреда1112
14 Волендам1110
15 Эксельсиор1110
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле119
17
Зона вылета
Телстар118
18
Зона вылета
Хераклес116

