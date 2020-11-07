Твенте - Телстар 07 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 07-11-2025 21:00
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
07 Ноября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Телстар, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Телстар
Велзен
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Робин Проппер
|43
|зщ
|Руд Нейстад
|39
|зщ
|Матс Ротс
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|11
|нп
|Дан Ротс
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|1
|вр
|Роналд Куман
|21
|зщ
|Девон Косвал
|6
|зщ
|Данни Баккер
|39
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|17
|пз
|Нильс Россен
|8
|пз
|Tyrone Owusu
|4
|пз
|Guus Offerhaus
|11
|пз
|Tyrese Noslin
|2
|пз
|Джефф Хардевельд
|27
|пз
|Патрик Брувер
|9
|нп
|Milan Zonneveld
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|10.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|12.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|34-й тур
|1 : 0
|21.09.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|6-й тур
|1 : 3
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 3
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|26.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 2
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 3
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|11
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|11
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|11
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|11
|16
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|11
|15
|9
|Твенте
|11
|15
|10
|Херенвен
|11
|14
|11
|Гоу Эхед Иглс
|11
|13
|12
|Фортуна
|11
|13
|13
|НАК Бреда
|11
|12
|14
|Волендам
|11
|10
|15
|Эксельсиор
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Телстар
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|11
|6