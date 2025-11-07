01:11 ()
Заглембе Л - Гурник З 07 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-11-2025 21:30
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
07 Ноября 2025 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Заглембе Л
Гурник З

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Гурник З, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заглембе Л
Любин
Гурник З
Забже
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
11.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур Заглембе Л2 : 1Гурник З
05.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Гурник З0 : 1Заглембе Л
08.04.2024 Польша - Экстракласса 27-й тур Заглембе Л1 : 2Гурник З
02.10.2023 Польша - Экстракласса 10-й тур Гурник З0 : 2Заглембе Л
14.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Заглембе Л0 : 2Гурник З
01.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Гурник З2 : 3Заглембе Л
22.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Заглембе Л2 : 4Гурник З
30.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Гурник З0 : 0Заглембе Л
14.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Гурник З2 : 0Заглембе Л
03.10.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Заглембе Л2 : 0Гурник З
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 0 : 0Заглембе Л
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 1 : 1Заглембе Л
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Заглембе Л3 : 1
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 3 : 1Заглембе Л
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Заглембе Л4 : 0
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Гурник З5 : 1
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Гурник З2 : 1
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 1 : 1Гурник З
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Гурник З3 : 1
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 1 : 1Гурник З
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1429
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1325
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1324
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1322
5 Лех П1321
6 Корона1420
7 Ракув1320
8 Радомяк1419
9 Заглембе Л1318
10 Легия1317
11 Видзев1417
12 Погонь1417
13 ГКС Катовице1417
14 Мотор1315
15 Арка1415
16
Зона вылета
Лехия1410
17
Зона вылета
Нецеча1410
18
Зона вылета
Пяст128

