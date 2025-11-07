Заглембе Л - Гурник З 07 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 07-11-2025 21:30
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
07 Ноября 2025 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Гурник З, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заглембе Л
Любин
Гурник З
Забже
Главные тренеры
|Михал Гашпарик
История личных встреч
|11.04.2025
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|0 : 1
|08.04.2024
|Польша - Экстракласса
|27-й тур
|1 : 2
|02.10.2023
|Польша - Экстракласса
|10-й тур
|0 : 2
|14.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|2 : 3
|22.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|2 : 4
|30.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|0 : 0
|14.03.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|2 : 0
|03.10.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|2 : 0
|03.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|24.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
|29.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 0
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|5 : 1
|26.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|14
|29
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|13
|25
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|13
|24
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|13
|22
|5
|Лех П
|13
|21
|6
|Корона
|14
|20
|7
|Ракув
|13
|20
|8
|Радомяк
|14
|19
|9
|Заглембе Л
|13
|18
|10
|Легия
|13
|17
|11
|Видзев
|14
|17
|12
|Погонь
|14
|17
|13
|ГКС Катовице
|14
|17
|14
|Мотор
|13
|15
|15
|Арка
|14
|15
| 16
Зона вылета
|Лехия
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|14
|10
| 18
Зона вылета
|Пяст
|12
|8