Эшторил - Арока 07 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-11-2025 22:15
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
07 Ноября 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Эшторил
Арока

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Арока, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Арока1 : 1Эшторил
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Эшторил4 : 1Арока
20.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Эшторил1 : 2Арока
13.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Арока4 : 3Эшторил
15.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Эшторил2 : 0Арока
07.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Арока2 : 0Эшторил
27.01.2022 Португалия - Примейра 18-й тур Эшторил1 : 2Арока
07.08.2021 Португалия - Примейра 1-й тур Арока0 : 2Эшторил
02.02.2021 Португалия - Сегунда 18-й тур Арока1 : 0Эшторил
10.09.2020 Португалия - Сегунда 1-й тур Эшторил1 : 0Арока
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 0 : 4Эшторил
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Эшторил1 : 1
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 2Эшторил
03.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 2Эшторил
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Эшторил0 : 1
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Арока0 : 2
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 5 : 0Арока
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 2Арока
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Арока1 : 1
29.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Арока0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1028
2
Лига чемпионов
Спортинг1025
3
Лига Европы
Бенфика1024
4
Лига конференций
Жил Висенте1022
5 Фамаликан1019
6 Морейренсе1018
7 Брага1013
8 Витория Гимарайнш1011
9 Насьонал1011
10 Риу Аве1011
11 Санта-Клара1011
12 Эштрела1010
13 Алверка1010
14 Эшторил1010
15 Арока109
16
Стыковая зона
Каза Пия108
17
Зона вылета
Тондела106
18
Зона вылета
АВС102

