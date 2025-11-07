01:10 ()
Париж - Ренн 07 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-11-2025 21:45
Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
07 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Париж
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Ренн, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Париж
Париж
Ренн
Ренн
16 Франция вр Обед Нкамбадио
31 Франция зщ Самир Шерги
5 Сенегал зщ Мустафа Мбов
6 Бразилия зщ Отавио
28 Бельгия зщ Тибо де Смет
17 Франция пз Адама Камара
33 Франция пз Пьер Леэ-Мелу
21 Франция пз Максим Лопес
10 Алжир пз Илан Кеббаль
27 Нигерия пз Мозес Саймон
11 Кот-д'Ивуар нп Жан-Филипп Крассо
30 Франция вр Брис Самба
36 Гана зщ Алиду Сейду
97 Франция зщ Жереми Жаке
3 Франция зщ Лилиан Брассье
95 Польша пз Пшемыслав Франковски
45 Франция пз Махди Камара
21 Франция пз Валентин Ронжье
6 Франция пз Джауи Сиссе
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
7 Швейцария нп Брил Эмболо
9 Франция нп Эстебан Леполь
Главные тренеры
Сенегал Хабиб Бей
История личных встреч
01.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур 0 : 1Париж
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур Париж3 : 3
24.10.2025 Франция — Лига 1 9-й тур Париж1 : 2
19.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур 2 : 1Париж
03.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур Париж2 : 0
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Ренн4 : 1
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур 2 : 2Ренн
26.10.2025 Франция — Лига 1 9-й тур Ренн1 : 2
19.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур Ренн2 : 2
05.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур 2 : 2Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1124
2
Лига чемпионов
Марсель1122
3
Лига чемпионов
Ланс1122
4
Лига чемпионов
Лилль1120
5
Лига Европы
Монако1120
6
Лига конференций
Лион1120
7 Страсбург1119
8 Ницца1117
9 Тулуза1115
10 Ренн1115
11 Париж1114
12 Гавр1113
13 Брест1110
14 Анже1110
15 Нант119
16
Стыковая зона
Лорьян119
17
Зона вылета
Метц118
18
Зона вылета
Осер117

Отзывы и комментарии к матчу

