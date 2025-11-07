Париж - Ренн 07 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 07-11-2025 21:45
Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
07 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Ренн, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Париж
Ренн
|16
|вр
|Обед Нкамбадио
|31
|зщ
|Самир Шерги
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|6
|зщ
|Отавио
|28
|зщ
|Тибо де Смет
|17
|пз
|Адама Камара
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|21
|пз
|Максим Лопес
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|27
|пз
|Мозес Саймон
|11
|нп
|Жан-Филипп Крассо
|30
|вр
|Брис Самба
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|97
|зщ
|Жереми Жаке
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|45
|пз
|Махди Камара
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|6
|пз
|Джауи Сиссе
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|7
|нп
|Брил Эмболо
|9
|нп
|Эстебан Леполь
Главные тренеры
|Хабиб Бей
История личных встреч
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 3
|24.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Монако
|11
|20
| 6
Лига конференций
|Лион
|11
|20
|7
|Страсбург
|11
|19
|8
|Ницца
|11
|17
|9
|Тулуза
|11
|15
|10
|Ренн
|11
|15
|11
|Париж
|11
|14
|12
|Гавр
|11
|13
|13
|Брест
|11
|10
|14
|Анже
|11
|10
|15
|Нант
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Метц
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Осер
|11
|7