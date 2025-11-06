Некоторые футболисты «Реала» считают, что Алонсо излишне строг и не всегда проявляет к ним понимание

Дата публикации: 06-11-2025 19:02

В раздевалке мадридского «Реала» наблюдается определённое напряжение: часть футболистов не вполне довольны методами и подходом главного тренера команды Хаби Алонсо. Как сообщает El Chiringuito, некоторые игроки считают, что специалист предъявляет слишком высокие требования и порой не способен в полной мере войти в их положение, а также не всегда учитывает их мнение и потребности.

По данным источника, вопросы у футболистов вызвали решения Алонсо в ряде матчей, в том числе недавний эпизод с заменой в заключительной части встречи 4-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0). Тогда испанский тренер неожиданно выпустил крайнего защитника Трента Александер-Арнольда, что вызвало недоумение не только у некоторых футболистов, но и у болельщиков, которые встретили англичанина на поле свистом.

Напомним, что 43-летний Хаби Алонсо возглавил «Королевский клуб» минувшим летом. Ранее стало известно, что его контракт с мадридским грандом рассчитан до 2028 года. Сейчас главный тренер продолжает строить новую команду и внедрять свои идеи, несмотря на разногласия внутри коллектива.