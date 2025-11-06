Даниэле Де Росси назначен главным тренером «Дженоа»

Дата публикации: 06-11-2025 19:03

Известный итальянский специалист, бывший футболист и тренер Даниэле Де Росси назначен новым главным тренером футбольного клуба «Дженоа». Официальное подтверждение об этом появилось на сайте клуба, где говорится, что опытный наставник займёт пост в структуре первой команды.

«Футбольный клуб «Дженоа» с радостью объявляет о том, что Даниэле Де Росси возглавляет основной состав. Сегодня он уже провёл первую встречу с игроками, а также утреннюю тренировку на базе «Синьорини». Руководство уверено, что опыт и профессионализм Де Росси помогут команде выйти на новый уровень игры», — отмечается в официальном заявлении клуба.

Напомним, до этого 42-летний специалист работал в штабе знаменитой римской «Ромы», где получил значительный опыт как футболист и тренер. Теперь перед ним стоит задача не только изменить положение «Дженоа» в чемпионате, но и вдохновить команду на новые успехи.

Сейчас «Дженоа» находится на 18-м месте в турнирной таблице Серии А сезона-2025/2026, имея в активе всего шесть очков после десяти туров. Лидирует же «Наполи», который набрал уже 22 очка и неудержимо идёт к титулу. Перед новым тренером стоит непростая задача — вывести команду из зоны вылета и вернуть уверенность игрокам и болельщикам.