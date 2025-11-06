Роналду: В Испании забивать проще, чем в Саудовской Аравии

Дата публикации: 06-11-2025 18:59

Легендарный нападающий и капитан клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился своим мнением о сравнении ведущих европейских чемпионатов с саудовской Про-Лигой. Футболист подчеркнул, что считает чемпионат Саудовской Аравии сильнее не только французской, но и португальской лиги.

«Сейчас, если бы я выступал в топовой команде английской Премьер-лиги, я бы продолжал забивать столько же. Но, на мой взгляд, саудовский чемпионат гораздо сильнее, чем португальский или французский. Во Франции, по сути, есть только «ПСЖ», который доминирует много лет,» — отметил Роналду.

Звёздный футболист также выразил мнение, что забитые голы в Саудовской Аравии должны учитываться наравне с европейскими в борьбе за «Золотую бутсу». «В Испании забивать было проще, чем сейчас в Саудовской Аравии. Здесь более конкурентная атмосфера, уровень футболистов очень высок. Поэтому справедливо, чтобы учитывали и эти голы,» — заявил Криштиану в интервью Пирсу Моргану на YouTube.

Роналду выступает в «Аль-Насре» с января 2023 года. За это время он провёл 115 матчей во всех турнирах, отличившись 102 голами и 21 результативной передачей. Ранее он защищал цвета мадридского «Реала», а также играл за «Манчестер Юнайтед» в Англии. Португалец по-прежнему остаётся одним из самых результативных игроков современности.