Впервые в истории «Реал» может продать долю акций клуба внешним инвесторам

Дата публикации: 17-10-2025 11:17

Руководство мадридского «Реала» всерьёз рассматривает возможность провести беспрецедентную реформу структуры владения клубом, согласно информации, опубликованной изданием The Athletic. Впервые с 1902 года, с момента основания, «сливочные» могут изменить принцип членства: часть акций будет предложена внешним инвесторам. До сих пор все права на клуб и его акции были у так называемых «сосьос» — членов, которые состояли в фан-клубе «Реала» и не допускали стороннего участия.

По имеющейся информации, в стенах клуба обсуждается разделение нынешней структуры на две самостоятельные составляющие: одна будет отвечать исключительно за футбольную сторону — команду, спортивные проекты и решения; другая займется коммерцией, включая управление доходами от продажи билетов, мерча и прав на телетрансляции. Планируется, что именно коммерческое направление может стать привлекательным объектом для инвестиций со стороны внешних компаний и фондов, тогда как контроль над спортивной стороной сохранится у «сосьос».

В то же время, руководство «Реала» подчёркивает: главные решения о судьбе клуба — такие, как назначение или увольнение тренеров, а также трансферная политика — останутся под жёстким контролем правления, ответственным перед традиционными владельцами клуба. Даже если часть коммерческих акций будет реализована внешним инвесторам, спортивная независимость «Реала» останется гарантированной. Окончательное решение по реформе пока не принято, и процесс находится на стадии обсуждения.