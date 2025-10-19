Хетафе – Реал Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании 19 октября

Дата публикации: 19-10-2025 11:41

19 октября на стадионе "Колизеум Альфонсо Перес" состоится долгожданный матч 9-го тура испанской Примеры, в котором «Хетафе» примет «Реал Мадрид».

Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Хетафе

Этот клуб по-прежнему остается в тени своих более именитых соперников, включая нынешнего оппонента «Реал Мадрид» и градского конкурента «Атлетико». Тем не менее, команда довольно недавно блистала на европейской арене, добравшись до плей-офф Лиги Европы. Этот успех они достигли под руководством нынешнего главного тренера – Хосе Бордаласа. Сейчас перед тренерским штабом стоит более практичная задача – сохранить место в элите испанского футбола и не опуститься во второй дивизион, Сегунду.

В прошлом сезоне «Хетафе» успешно справились с этой задачей, набрав 42 очка и заняв 13-е место в таблице. С началом нового сезона команда вдохновляла болельщиков победами над «Сельтой» и «Севильей», что позволило им набрать 9 очков за первые четыре тура. Однако после этого они существенно сбавили обороты: последовали две ничьи и два поражения, в том числе от «Барселоны» и в последнем туре от «Осасуны» (1:2 в Памплоне). Это отражает некоторую нестабильность и проблемы с поддержанием результата на высоком уровне в нынешнем сезоне.

Реал Мадрид

В 2025 году «Реал Мадрид» до сих пор не завоевал ни одного трофея. По итогам весеннего периода клуб покинул Лигу чемпионов, а также уступил главному сопернику «Барселоне» по испанским турнирам. После этих неудач руководство решило сменить тренера: вместо легендарного Карло Анчелотти на пост главного наставника был назначен молодой, но перспективный Хаби Алонсо, зарекомендовавший себя в «Байере». Именно при нём команда потерпела поражение в плей-офф клубного чемпионата мира от «ПСЖ».

Несмотря на это, в полноценном сезоне 2025/26 «Реал» демонстрирует впечатляющую игру. Они победили в обеих играх Лиги чемпионов, а также выиграли семь из восьми матчей в Примере. Однако был один крупный провал – разгромное поражение в дерби от нестабильного «Атлетико» со счётом 2:5. К счастью для «Реала», в следующем туре «Барселона» также потерпела поражение, что позволило королевскому клубу вернуть себе лидерство в турнирной таблице.

Статистика личных встреч

Последняя встреча между «Хетафе» и «Реал Мадридом», прошедшая на том же стадионе весной этого года, завершилась со счётом 1:0 в пользу «сливочных». Эта победа стала уже седьмой подряд для «Реала» в матчах с их более скромным соседом по городу.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают явное предпочтение «Реалу» и не верят в успех «Хетафе». Ожидается, что «сльивочные» продолжат доминировать и одержат уверенную победу с форой "-1 гол" (коэффициент примерно 1,7).

Таким образом, встреча обещает стать очередным показателем превосходства «Реала» в матчах с «Хетафе», где команде из Мадрида предстоит подтвердить статус фаворита и укрепить своё положение в верхней части турнирной таблицы Примеры.