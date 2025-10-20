Арда Туран связался с Ребровым после игр сборной Украины

Дата публикации: 20-10-2025 22:52

Главный тренер «Шахтера», Арда Туран, поделился своими мыслями о сборной Украины и поздравил команду с победой в недавнем матче против Азербайджана.

– Хотелось бы узнать ваше мнение о сборной Украины. Вы присутствовали на матче в Варшаве и видели игру своими глазами. Каковы ваши впечатления о национальной команде?

– Для меня это особенно важно, поскольку я также искренне уважаю сборную Азербайджана. Но в то же время, находясь здесь и работая в Украине, я ощущаю себя частью украинского народа. Я поддерживал сборную Украины во время матча. Очень горжусь нашими игроками – они продемонстрировали отличный футбол в играх против Исландии и Азербайджана.

Кроме того, хочу выразить особую благодарность тренеру Реброву – он провёл колоссальную работу и способен вывести команду на чемпионат мира. Я стал настоящим болельщиком сборной Украины. Команда показала очень сильную и слаженную игру. Сейчас ребятам непросто, ведь они вынуждены часто перемещаться и проводить матчи в разных странах, что психологически тяжело.

Тем не менее, я искренне уважаю всех своих игроков и украинских футболистов в целом. У вас действительно крепкая команда, и я с интересом буду следить за их выступлениями до плей-офф.