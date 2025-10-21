В «Бенфике» прокомментировали ситуацию с Судаковым в свете событий в Украине

Дата публикации: 21-10-2025 10:39

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта поделился подробностями поддержки, которую клуб оказывает своему новому полузащитнику Георгию Судакову. Руководитель отметил, что в нынешней сложной ситуации для футболиста, связанной с текущими событиями в его родной стране, руководство и тренерский штаб делают все возможное, чтобы облегчить период адаптации игрока.

«Мы полностью поддерживаем Георгия Судакова и готовы оказать ему любую необходимую помощь, чтобы он мог максимально раскрыть свои таланты в нашем клубе. Впечатляет его зрелость, несмотря на возраст, и я уверен, что недавние события способствовали его быстрому взрослению. Клуб внимательно относится к его состоянию и старается создать для него самые благоприятные условия как на поле, так и за его пределами», — рассказал Руй Кошта в интервью для CMTV, фрагменты которого приводит O Jogo.

Президент добавил, что Судаков прекрасно справляется с давлением, демонстрируя исключительный характер и профессионализм, а также отметил, что случай с этим футболистом действительно уникален. «Это очень особенный игрок для нас, и мы ценим его старания и личную стойкость», — подчеркнул Кошта.

Напомним, летом этого года Георгий Судаков перешёл в «Бенфику» из донецкого «Шахтёра» на правах аренды, при этом португальский клуб обязан будет выкупить игрока по окончанию сезона.