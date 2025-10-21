«Реал» попросил КОНКАКАФ запретить проведение матча Ла Лиги

Дата публикации: 21-10-2025 20:33

Футбольный клуб «Реал» Мадрид официально обратился к Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) с настоятельной просьбой запретить проведение матча 17-го тура испанской Примеры между «Вильярреалом» и «Барселоной» на территории Соединённых Штатов Америки. Об этом информирует издание Cadena SER.

Мадридцев обеспокоил тот факт, что игра может пройти за пределами Испании. Руководство «Реала» считает, что вынесение важного матча национального первенства на нейтральную площадку, которая не находится в Европе, противоречит принципам спортивной справедливости и может повлиять на честность турнира. По их мнению, местопроведение подобных встреч должно оставаться в границах Испании, чтобы сохранить привычные условия для всех участников чемпионата.

Стоит отметить, что это не первая попытка «Реала» заблокировать проведение данного матча за границей. Ранее мадридский клуб уже подал две официальные жалобы в Национальный спортивный совет Испании (CSD) с аналогичной просьбой. Однако первая жалоба по-прежнему находится на рассмотрении, так как из-за сложностей в бюрократическом процессе решение затягивается уже два месяца. Такое промедление вызывает у клуба дополнительное беспокойство.

Запланированный матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» 17-го тура Ла Лиги должен состояться 20 декабря на знаменитом стадионе «Хард Рок» в городе Майами, штат Флорида, США. Стоит подчеркнуть, что испанские футбольные власти долгое время пытались реализовать идею проведения одной из игр национального чемпионата за рубежом, чтобы расширить популярность турнира, привлечь новых болельщиков и укрепить коммерческое влияние Ла Лиги. Однако такая инициатива не находит поддержки у некоторых ведущих клубов, которые опасаются, что подобные мероприятия могут отрицательно сказаться на спортивной составляющей соревнований.