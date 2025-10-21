Тренер «Реала» Алонсо сравнил Гюлера с бывшим игроком команды Озилом

Дата публикации: 21-10-2025 23:13

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо накануне встречи с «Ювентусом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением о талантливом полузащитнике «сливочных» Арде Гюлере. Наставник сравнил молодого турецкого футболиста сразу с двумя культовыми экс-игроками столичного клуба — Месутом Озилом и Гути.

«Дело не только в том, что Арда и Озил родом из одного региона. В Гюлере я вижу удивительное сочетание лучших качеств, которые были присущи Месуту и Гути. Гути славился уникальным игровым интеллектом и мастерством выдавать филигранные передачи. У Озила было это же обостряющее мышление на поле, умение создавать моменты на ровном месте.

Когда я сам играл с Месутом, это доставляло мне большое удовольствие. Хочу подчеркнуть, что теперь с каждым матчем, когда Арда получает больше времени на поле, игра «Реала» становится всё разнообразнее и эффективнее. Для нас очень важно продолжать помогать ему расти и развиваться как профессионалу. Мы искренне довольны его работой и прогрессом», — приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского клуба.

В нынешнем сезоне Арда Гюлер уже успел провести за «Реал» 11 поединков во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами, демонстрируя зрелую и уверенную игру несмотря на юный возраст.