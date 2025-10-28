Второе серебро Польши в футболе на Олимпийских играх

Дата публикации: 28-10-2025 10:48

В истории национальной сборной Польши по футболу есть высокие достижения на самых престижных международных соревнованиях. Например, в 1974 и 1982 годах она стала третьей в общем зачете Чемпионата мира. "Бело-красные" могут похвастаться результатами и на Олимпийских играх. Они получили золото в 1972 году и дважды становились обладателями серебряных наград. В 1992 году Польша взошла на пьедестал Олимпиады за вторым серебром.

Поляки уверенно двигались на том розыгрыше, однако в финале уступили победу мощной команде Испании. Сборная начала свой путь в группе А, где кроме нее играли США, Италия и Кувейт. Такое сочетание было достаточно опасным, поскольку коллектив мог рассчитывать только на борьбу за второе место.

Польше удалось приятно удивить своих болельщиков. Она дважды победила и закончила одну встречу ничейным результатом:

“бело-красные” сенсационно обыграли Италию 0:3;

в матче с Кувейтом добыли победу 2:0;

допустили результативную ничью 2:2 с США.

Все это принесло коллективу 5 очков и неожиданно для всех вывело на первое место.

Оставшиеся встречи на пути к финалу

Вполне проходная сборная Катара досталась польской сборной в одной четвертой финала. “Красно-белые” почти весь первый тайм присматривались к оппоненту, после чего Марцин Ялоха и Войцех Кавальчик забили по мячу. Так со счетом 2:0 Польша с легкостью отправилась в следующий тур.

Матч с Австралией в полуфинале стал едва ли не самым ярким событием на той Олимпиаде. Поляки с первых минут матча перехватили полный контроль над игровой ситуацией. В первом тайме сборная забила трижды, во втором добавила в свой актив ещё два гола, а австралийцы допустили автогол на 67-й минуте. Так с суммарным счетом 6:1 Польша разгромила довольно опытного соперника.

В решающей стадии "красно-белых" ждала одна из самых результативных сборных мира, Испания. Болельщики настроили на сложный матч, и оказались правы: на 44-й минуте Польша открыла счет. "Красная фурия" вырвалась вперед на 65-й и 72-й минутах. Уже через 4 минуты поляки сравняли цифры на табло, поэтому все настроились на дополнительное время матча. Все же на 90-й минуте Испании удалось забить решающий гол, поэтому со счетом 2:3 поляки оказались на второй строчке пьедестала.