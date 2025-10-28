Бывший игрок «Барселоны» Дани Алвес стал проповедником церкви

Дата публикации: 28-10-2025 11:01

Бывшая звезда «Барселоны» и один из самых титулованных футболистов мира Дани Алвес нашёл для себя новое призвание — теперь он стал проповедником в одной из евангельских церквей Испании, как сообщает издание AS.

По данным источника, 42-летний бразилец регулярно служит прихожанам церкви «Элим» в городе Жирона, где пастором является Джимми Мартин. Богослужения проходят дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям, и на этих встречах Алвес делится своим жизненным опытом и вдохновляет верующих.

Во время одной из недавних проповедей Алвес рассказал о личных испытаниях и пути к вере: «Самое главное в жизни — не терять надежду и веру. Я тому пример: заключил завет с Богом в самый сложный период. Даже если вокруг буря и трудности, Господь всегда пошлёт того, кто поддержит. Мой посланник помог мне прийти к вере и открыл дверь церкви. Теперь я продолжаю этот путь, укрепляясь духовно и помогая другим».

К слову, напомним, что в марте 2025 года Уголовная палата Суда Каталонии вынесла в отношении Дани Алвеса оправдательный приговор по резонансному делу об изнасиловании. Это решение стало для футболиста новым этапом и ещё больше укрепило его веру и желание служить людям.