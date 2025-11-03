Ферран Торрес отметился 50-м голом за «Барселону» в поединке против «Эльче»

Дата публикации: 03-11-2025 01:36

Состоялся поединок 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором каталонская «Барселона» принимала «Эльче» на домашней арене «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игра завершилась убедительной победой хозяев со счётом 3:1. Каталонцы контролировали ход встречи и заслуженно пополнили свою копилку очередными тремя очками.

Важным моментом матча стал быстрый гол, оформленный на 11-й минуте Ферраном Торресом. Этот мяч стал вторым для «Барселоны» в отчётном поединке и позволил испанскому нападающему выйти на внушительную отметку в 50 голов за сине-гранатовых во всех турнирах. Чтобы достичь этого результата, Феррану Торресу понадобилось провести в составе каталонского гранда 170 поединков. В нынешней кампании 25-летний футболист уже успел сыграть за клуб 12 матчей, в которых отличился 6 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Победа в этом матче позволила «Барселоне» вновь подняться на вторую ступень турнирной таблицы Ла Лиги — после 11 туров у команды 25 очков. Отставание от лидирующего мадридского «Реала» теперь составляет пять баллов. Соперник «блауграны», «Эльче», занимает девятое место и имеет в активе 14 очков по итогам 11 проведённых игр.