Милан планирует зимой обменять Артёма Довбика на своего нападающего

Дата публикации: 03-11-2025 01:37

Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Украины Артём Довбик может сменить клубную прописку и перейти в «Милан» уже этой зимой. Об этом информирует издание La Repubblica. По сведениям источника, "россонери" проявляют серьезный интерес к украинскому нападающему и рассматривают возможность проведения обменной сделки между двумя итальянскими клубами.

На повестке дня стоит потенциальный обмен футболистами: в обратном направлении в "Рому" может отправиться мексиканский форвард Сантьяго Хименес, выступающий за «Милан». Оба клуба проявляют взаимный интерес к игрокам друг друга и уже обсуждали такой вариант в летнее трансферное окно, однако тогда достичь соглашения не удалось. Сейчас переговоры были возобновлены, и стороны надеются прийти к компромиссу во время предстоящего зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Серии А Сантьяго Хименес принял участие в девяти матчах и отметился одной результативной передачей. Артём Довбик провёл на поле восемь встреч, забил два мяча и отдал один голевой пас. На фоне такой статистики оба нападающих продолжают привлекать внимание клубов, заинтересованных в усилении атакующей линии.

Переход Довбика в "Милан" может стать одной из значимых сделок предстоящей зимы для итальянского футбола.