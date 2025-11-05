Сборная Аргентины презентовала новую форму к ЧМ-2026

Дата публикации: 05-11-2025 21:05

Национальная сборная Аргентины официально представила новую игровую форму, в которой команда выступит на чемпионате мира 2026 года. Турнир впервые в истории будет проведён сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде. Напомним, ранее, в 2022 году, аргентинцам удалось завоевать титул чемпионов мира, обыграв в драматичном финале сборную Франции.

«В каждой модели новой экипировки используются передовые технологии Adidas, которые гарантируют спортсменам прохладу, максимальный комфорт и возможность проявить себя на главной футбольной арене планеты во время турнира в Канаде, США и Мексике в 2026 году.

Домашняя футбольная форма аргентинцев выдержана в традиционных вертикальных полосах трёх различных оттенков светло-голубого цвета, что отсылает к легендарным комплектам, в которых сборная одерживала победы на чемпионатах мира в 1978, 1986 и 2022 годах.

Особое внимание уделено деталям: на обратной стороне воротника размещена уникальная эмблема «1893», символизирующая год образования Аргентинской футбольной ассоциации», — отмечается в официальном пресс-релизе национальной федерации футбола.

Чемпионат мира 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля. Это будет первый подобный турнир, в рамках которого матчи примут сразу три страны, объединив усилия для организации грандиозного футбольного события.