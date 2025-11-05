ЦСКА проиграл «Динамо» из Махачкалы в первом четвертьфинальном поединке Кубка России

Дата публикации: 05-11-2025 21:09

5 ноября состоялась первая встреча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА из Москвы. Матч прошёл на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и выявил сильнейшего — хозяева поля, «Динамо» из Махачкалы, добились минимальной победы над именитыми гостями. Итоговый счет на табло — 1:0 в пользу махачкалинской команды.

В единственном взятии ворот отличился полузащитник хозяев Ражаб Магомедов, который уверенно реализовал пенальти на последних секундах первого тайма, а именно на 45+6-й минуте. Гол стал ключевым эпизодом встречи и позволил «Динамо» создать хороший задел перед ответным матчем.

Ответная игра противостояния запланирована на 26 ноября и пройдет в Москве, где ЦСКА постарается взять реванш. Напомним, что действующим обладателем Кубка России является именно армейский клуб. В финале прошлого сезона ЦСКА победил «Ростов» по пенальти после нулевой ничьей в основное время (0:0, 4:3 по пенальти).

На сегодняшний день ЦСКА делит рекорд по числу побед в Кубке России с московским «Локомотивом» — у обеих команд по девять трофеев, что делает их самыми титулованными коллективами турнира.