Наставник «Жетысу» Самат Смаков поделился мыслями о предстоящем матче между «Интером» и «Кайратом»

Дата публикации: 05-11-2025 19:57

Бывший капитан сборной Казахстана и ныне главный тренер «Жетысу» Самат Смаков поделился своими мыслями о предстоящем матче между миланским «Интером» и алматинским «Кайратом» в рамках четвёртого тура Лиги чемпионов.

По мнению специалиста, казахстанской команде предстоит крайне сложное испытание, ведь «Интер» — один из самых статусных клубов Европы, обладающий мощным составом и богатой историей. «Понятно, что "Кайрату" будет непросто. "Интер" — гранд европейского футбола. "Сан-Сиро" будет заполнен до отказа, и играть там тяжело: давление трибун, высочайший уровень игроков, атмосфера — всё это добавляет сложности», — отметил Смаков.

При этом он подчеркнул, что в таких матчах на первый план выходит не столько техника или класс, сколько сила духа и характер футболистов. «Главное для "Кайрата" — показать бойцовские качества, играть с самоотдачей, сражаться за клуб, за себя, за своих болельщиков. В таких встречах важно не опускать руки и верить в шанс до конца. Ну и, конечно, немного удачи тоже нужно — без неё в футболе никуда. Всё может случиться, и именно за эту непредсказуемость мы и любим футбол», — добавил тренер.

Матч между «Интером» и «Кайратом» состоится в ночь с 5 на 6 ноября на легендарном стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Алматинцы пока не могут похвастаться успешным выступлением в групповом этапе: после трёх туров у команды всего одно очко — ничья 0:0 с кипрским «Пафосом». До этого казахстанцы уступили «Спортингу» из Лиссабона (1:4) и мадридскому «Реалу» (0:5).

Несмотря на тяжёлый календарь и мощных соперников, в стане «Кайрата» сохраняют боевой настрой. Как отметил Смаков, именно в таких матчах команда может проявить свой характер и опыт, а любой положительный результат против гранда вроде «Интера» станет историческим достижением для казахстанского футбола.