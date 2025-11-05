ФК «Париж» уверенно обосновался в Лиге 1 после 46-летнего отсутствия

Дата публикации: 05-11-2025 21:00

После почти полувековой паузы футбольный клуб «Париж» демонстрирует взвешенный подход к возвращению в элитный дивизион французского футбола. Несмотря на солидные финансовые возможности новых владельцев – семьи миллиардеров Арно и компании Red Bull – клуб избегает поспешных решений и придерживается стратегии постепенного развития. За выступлениями «Парижа» пристально следят российские бк, в том числе, только что вышедшая «Бет-М». Подробнее узнать о том, какой фрибет бет-м можно получить уже сейчас, и использовать на футбольные матчи, можно на портале Metaratings.

Летняя трансферная кампания была направлена на привлечение опытных игроков Лиги 1, таких как Кевин Трапп, Мозес Симон и другие ветераны, способные обеспечить стабильность в высшем дивизионе. Главный тренер Стефан Жилли четко обозначил приоритеты команды – закрепиться в лиге на постоянной основе, сохраняя при этом здоровые амбиции и последовательность в развитии.

После 11 туров «Париж» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе четыре победы, две ничьи и пять поражений. Команда находится на комфортном расстоянии как от зоны вылета, так и от еврокубковой зоны, что полностью соответствует текущим задачам клуба.

Основной проблемой «парижан» остается оборона – третий худший показатель в лиге с 20 пропущенными мячами. Однако недавние изменения принесли положительные результаты. В матче против «Монако» Жилли доверил место в воротах 35-летнему Кевину Траппу, который отблагодарил тренера уверенной игрой, помог команде одержать победу со счетом 1:0 и провести второй «сухой» матч в сезоне.

Победа над «Монако» стала первым значительным достижением команды с момента возвращения в элиту французского футбола. Это может служить признаком того, что клуб движется в правильном направлении и в будущем сможет конкурировать за еврокубковые места.

В отличие от некоторых новичков Лиги 1, стремящихся к мгновенному успеху, «Париж» избегает чрезмерных амбиций, которые могли бы привести к результату, подобному «Сент-Этьену», быстро вернувшемуся в Лигу 2 после неудачного сезона. Руководство клуба демонстрирует терпение и дальновидность, закладывая фундамент для долгосрочного успеха. Кто знает, может именно «Париж» сможет свергнуть ПСЖ с трона во французском футболе.