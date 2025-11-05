Ван Дейк отреагировал на критику Руни в свой адрес

Дата публикации: 05-11-2025 21:09

Голландский защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выступил с реакцией на критику в свой адрес, прозвучавшую от бывшей звезды «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни. Это произошло после важной победы над мадридским «Реалом» со счетом 1:0 в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Руни ранее заявил, что, по его мнению, одна из главных причин неудачных результатов «красных» в последнее время — недостаток уверенного лидера на поле. Большую часть ответственности за это он возложил именно на ван Дейка как капитана команды.

Ван Дейк не остался в стороне и после игры прокомментировал высказывания бывшего нападающего: «Думаю, все, кто внимательно следит за нашими матчами, заметили бы, что я всегда беру на себя ответственность. Ваши слова о том, что после подписания контракта я перестал справляться с обязанностями или показывать прежний уровень, считаю несколько преувеличенными. Не думаю, что стоит так сильно акцентировать внимание на подобных комментариях», — подчеркнул защитник в интервью журналистам.

«Ливерпуль» с ван Дейком продолжает борьбу в турнире, а сам капитан уверен, что команда способна преодолеть трудности и доказать свой класс на европейской арене, несмотря на критику.