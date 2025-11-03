«Спартак» проявляет интерес к главному тренеру «Целе» Альберту Риере

Дата публикации: 03-11-2025 11:52

Московский «Спартак» проявляет повышенный интерес к испанскому специалисту, главному тренеру словенского клуба «Целе» Альберту Риере, сообщает Sportklub. По информации источника, представители столичного клуба планируют лично понаблюдать за работой Риеры и посетят предстоящий матч Лиги конференций Европы, в котором «Целе» сыграет против польской «Легии» в четверг, 6 ноября. Это может стать важным шагом в установлении возможных контактов между сторонами.

Альберт Риера стал широко известен футбольному миру благодаря своим выступлениям за английский «Ливерпуль» и национальную сборную Испании. Кроме того, у него есть тесные связи с Россией, так как его супруга родом из этой страны. Клуб «Целе» он возглавил с начала 2024 года, проявив себя как перспективный и современный тренер.

На данный момент наставником «Спартака» продолжает оставаться Деян Станкович, который руководит московским клубом с 2024 года. Однако после недавнего поражения красно-белых в домашнем матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги против «Краснодара», руководство, по всей видимости, рассматривает варианты для усиления тренерского штаба или возможной замены на данную должность.