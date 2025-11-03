14:53 ()
Свернуть список

«Спартак» проявляет интерес к главному тренеру «Целе» Альберту Риере

Дата публикации: 03-11-2025 11:52

Московский «Спартак» проявляет повышенный интерес к испанскому специалисту, главному тренеру словенского клуба «Целе» Альберту Риере, сообщает Sportklub. По информации источника, представители столичного клуба планируют лично понаблюдать за работой Риеры и посетят предстоящий матч Лиги конференций Европы, в котором «Целе» сыграет против польской «Легии» в четверг, 6 ноября. Это может стать важным шагом в установлении возможных контактов между сторонами.

Альберт Риера стал широко известен футбольному миру благодаря своим выступлениям за английский «Ливерпуль» и национальную сборную Испании. Кроме того, у него есть тесные связи с Россией, так как его супруга родом из этой страны. Клуб «Целе» он возглавил с начала 2024 года, проявив себя как перспективный и современный тренер.

На данный момент наставником «Спартака» продолжает оставаться Деян Станкович, который руководит московским клубом с 2024 года. Однако после недавнего поражения красно-белых в домашнем матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги против «Краснодара», руководство, по всей видимости, рассматривает варианты для усиления тренерского штаба или возможной замены на данную должность.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close