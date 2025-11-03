Месси рассказал, способен ли он ещё чему-то научиться в футболе

Дата публикации: 03-11-2025 11:53

Звёздный нападающий и капитан клуба «Интер Майами» Лионель Месси в недавнем интервью поделился своим мнением о том, возможно ли для него изучить что-то новое в футболе, даже после столь долгой и насыщенной карьеры.

— Ты всегда был ориентиром для миллионов фанатов и футболистов по всему миру. Но есть ли что-то, чему ты до сих пор можешь научиться? Может ли Лео Месси продолжать развиваться в футболе?

— Я думаю, обучение никогда не заканчивается. Всегда можно найти что-то новое, как на футбольном поле, так и в обычной жизни. Я постоянно стараюсь совершенствовать свои навыки, использовать свои сильные стороны по максимуму — это тоже своего рода обучение. Важно знать свои пределы, работать над слабыми сторонами и стараться становиться лучше, несмотря на опыт и достижения, — поделился мыслями аргентинский футболист в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Легендарный футболист также подчеркнул, что даже мировые звёзды не могут расслабляться: «В футболе появляется что-то новое, развивается тактика, и важно подстраиваться под эти изменения». По мнению Месси, путь роста не заканчивается, и каждый профессионал может улучшать свои навыки, если по-настоящему этого хочет.

Напомним, в нынешнем сезоне Месси вновь подтвердил свой класс — он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС, показав, что годы для него не помеха.