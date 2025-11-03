Уэйн Руни выбрал пятерых лучших действующих футболистов АПЛ для своей символической команды

Дата публикации: 03-11-2025 12:41

Легендарный нападающий Уэйн Руни, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии, недавно представил свою символическую сборную из пяти лучших действующих футболистов английской Премьер-лиги. Своим выбором он поделился в эфире популярного шоу на BBC.

Пятёрка от Руни выглядит следующим образом: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Мойсес Кайседо («Челси») и Мохамед Салах («Ливерпуль»). По его мнению, именно эти футболисты на данный момент заслуживают быть назваными лучшими с точки зрения мастерства и влияния на игру своих команд.

Особое внимание Руни уделил Мойсесу Кайседо, отметив, что именно полузащитник «Челси» должен отвечать за опорную зону и оборонительные функции в его символической пятёрке.

Напомним, что после 10 туров АПЛ лидером турнирной таблицы является лондонский «Арсенал» с 25 очками, под руководством Микеля Артеты. Второе место занимает «Манчестер Сити», который смог набрать 19 очков. Тройку сильнейших замыкает «Ливерпуль» — команда Арне Слота сейчас имеет в активе 18 очков.