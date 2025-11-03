Лионель Месси высказался о своем участии в чемпионате мира 2026 года

Дата публикации: 03-11-2025 12:43

Знаменитый нападающий и капитан клуба «Интер Майами» Лионель Месси недавно поделился мыслями о возможном участии в чемпионате мира — 2026 года, который пройдёт в Северной Америке. В интервью известному журналисту Фабрицио Романо футболист ответил на ряд вопросов о своём будущем в сборной Аргентины.

— Какие факторы повлияют на твоё решение — играть ли на следующем чемпионате мира?

— Прежде всего, всё зависит от желания. У меня оно есть и очень сильное, — признался Месси. — Однако важно ощущать себя в отличной физической форме, чтобы приносить максимальную пользу команде, оставаться конкурентоспособным и показывать высокий уровень игры.

— Этот чемпионат мира будет особенным — он пройдёт в Северной Америке, в том числе в Майами. Каково будет защищать титул чемпиона мира дома?

— Выступать за сборную — это всегда особые эмоции, тем более на таком грандиозном турнире, как чемпионат мира. Новый турнир обещает быть уникальным: организация должна быть на высоте, хотя частые перелёты между США, Канадой и Мексикой могут создать сложности. Конечно, мне бы очень хотелось вновь сыграть на чемпионате мира, защищать титул, который завоевала наша команда. Это был бы непередаваемый опыт — ещё раз прикоснуться к мечте, — сказал аргентинец.

Напомним, в прошлом Мундиале Лионель Месси с национальной командой Аргентины добился исторического успеха. В напряжённом финале его сборная взяла верх над Францией по пенальти и стала чемпионом мира, что стало яркой страницей в истории мирового футбола.