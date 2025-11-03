Златан Ибрагимович показал снимок в костюме Джокера на Хэллоуин

Дата публикации: 03-11-2025 12:44

Златан Ибрагимович, легендарный бывший нападающий и нынешний советник владельцев футбольного клуба «Милан», удивил своих поклонников, показав, как он отметил Хэллоуин-2025.

Известный швед поделился новым снимком в своих социальных сетях, где он примерил образ Джокера — культового персонажа из одноимённого фильма, известного своим харизматичным и немного пугающим образом. Ибрагимович полностью перевоплотился: яркий макияж, грим и фирменная ухмылка Джокера сделали его неотличимым от экранного героя.

В подписи к эффектному фото Златан процитировал одну из самых знаковых фраз персонажа: «Почему ты такой серьёзный?». Подписчики шведа пришли в восторг от такого преображения, а публикация быстро набрала тысячи лайков и множество комментариев.

Напомним, что Ибрагимович завершил футбольную карьеру в возрасте 41 года. За свою долгую и успешную профессиональную жизнь он выступал за такие знаменитые команды, как «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Последней в его списке стала «Милан», с которой он много раз добивался успеха. Недавно УЕФА отметил его вклад в футбол, вручив специальную премию за выдающуюся карьеру.