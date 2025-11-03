Джорджина поделилась снимком с Криштиану Роналду в постели перед сном

Дата публикации: 03-11-2025 12:45

Известная модель и светская львица Джорджина Родригес, являющаяся невестой знаменитого форварда команды «Аль-Наср» и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, порадовала поклонников новым совместным фото с футболистом. Супруги наслаждаются уютным временем вместе перед сном.

На новой фотографии, опубликованной Джорджиной в ее «сториз» в Instagram, видно, как она и Криштиану комфортно устроились в постели. На лицах пары заметны тканевые уходовые маски, что говорит о заботе о своей внешности и желании наслаждаться простыми радостями вместе. Этот трогательный момент демонстрирует, как Джорджина и Роналду даже в будничных ситуациях ценят время друг с другом, находя минуты для домашнего уюта и совместного расслабления.

В качестве подписи Джорджина оставила короткое слово Bnoches, что является уменьшённой формой испанского Buenas noches – на русском это значит «Доброй ночи». Поклонники пары не остались равнодушны и оценили этот милый семейный жест.

Стоит отметить, что на футбольном поле у Роналду сейчас также отличные успехи: его недавний дубль помог «Аль-Насру» одержать волевую победу над «Аль-Фейхой». После семи туров чемпионата Саудовской Аравии клуб лидирует в таблице с 21 очком, уверенно занимая первую строчку.