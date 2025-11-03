Антуан Гризманн забил юбилейный гол и вошёл в число рекордсменов Ла Лиги наряду с Месси, Роналду и Раулем

Дата публикации: 03-11-2025 12:49

Французский форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн вновь вписал своё имя в историю испанского футбола. В матче 11-го тура Ла Лиги против «Севильи» (3:0) нападающий забил свой 200-й гол в чемпионате Испании, войдя в элитный клуб бомбардиров. Это достижение сделало его 11-м игроком, которому удалось покорить эту значимую отметку в истории турнира. О событии сообщила пресс-служба Ла Лиги, отметив важность этого успеха.

Юбилейный мяч против «Севильи» особенно ценен: на данный момент в Ла Лиге больше голов имеют лишь такие легенды мирового футбола, как Лионель Месси (474), Криштиану Роналду (311), Тельмо Сарра (254), Карим Бензема (238), Уго Санчес (234), Рауль Гонсалес (228), Альфредо Ди Стефано (227), Сесар Родригес (221), Кини (219) и Паиньо (213). При этом Гризманн стал только шестым иностранцем, пробившим эту планку (среди них Ди Стефано, который имел двойное гражданство и выступал за сборные Аргентины и Испании. — Прим. «Чемпионата»).

Чтобы реализовать этот впечатляющий результат, Антуану понадобилось 541 матч в испанском чемпионате. География его выступлений обширна: 141 встреча была проведена за «Реал Сосьедад», 74 — за «Барселону» и 326 — в составе родного «Атлетико» Мадрид. Работа, целеустремлённость и стабильность французского нападающего позволили ему стать настоящей легендой Ла Лиги и приблизиться к величайшим именам главного испанского турнира.