Гвардиола: «Видели его статистику? Холанд уже на уровне Месси»

Дата публикации: 04-11-2025 11:01

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь выразил восхищение нападающим своей команды Эрлингом Холандом. После матча 10-го тура английской Премьер-лиги против «Борнмута», в котором норвежский форвард оформил дубль и принес победу своей команде со счётом 3:1, Гвардиола поделился впечатлениями о своем футболисте. У Холанда теперь на счету уже 20 голов, забитых в 17 матчах текущего сезона, что вызывает неизменный восторг не только у болельщиков, но и у самого тренера.

«Когда ты наблюдаешь за такими игроками, как Месси или Роналду, сразу понимаешь — их влияние на игру невероятно велико. Точно так же и с Эрлингом Холандом. Мы, конечно, ждём забитых мячей не только от него, но и от других игроков, таких как Фил Фоден или Тейани Рейндерс, которые тоже умеют реализовывать свои моменты. Однако если вы видели статистику Холанда — она действительно впечатляет! Он уже сейчас показывает уровень, сравнимый с работой Месси и Роналду. Единственное отличие заключается в том, что те поддерживают этот уровень уже 15 лет, а Холанд только в начале своего пути, но потенциал ровно такой же», — поделился Гвардиола.

Тренер также отметил невероятную работоспособность Холанда и его огромное желание побеждать: «У него имеется уникальная страсть к игре и к победам. Я не устаю повторять, насколько он открыт к обучению и насколько дисциплинирован на тренировках. Иногда мне приходится быть с ним строгим, но Холанд всегда воспринимает конструктивную критику и готов меняться. Безусловно, он живёт ради забитых голов, хотя иногда выдерживать высокий темп весь матч – непросто, и это вполне нормально для любого нападающего. Без него команде было бы гораздо сложнее добиться успеха. К счастью, к составу вернулся Омар Мармуш, и остальные игроки набрали отличную форму — это придаёт нам дополнительную уверенность», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.