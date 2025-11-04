Криштиану Роналду с юмором прокомментировал вопрос Пирса Моргана о статусе миллиардера

Дата публикации: 04-11-2025 11:02

Известный нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и легенда португальской сборной Криштиану Роналду не так давно дал краткое, но остроумное интервью, в котором с юмором прокомментировал слухи о своем финансовом успехе. Известный британский журналист Пирс Морган поинтересовался, стало ли верно утверждение о том, что форвард недавно вошел в число миллиардеров. Роналду не растерялся и с улыбкой опроверг данное утверждение.

Пирс Морган:

— Говорят, что на прошлой неделе ты стал миллиардером, это правда?

Криштиану Роналду:

— Нет, это не совсем так. Я стал миллиардером уже несколько лет назад, — пошутил португалец в отрывке интервью, опубликованном на его официальном YouTube-канале.

Напомним, что в октябре авторитетное деловое издание Bloomberg выпустило материал, утверждая, что именно Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, чье состояние превысило отметку в один миллиард долларов. По оценкам СМИ, общий капитал спортсмена достиг впечатляющих $1,4 млрд, благодаря успешной карьере, щедрым контрактам и многочисленным рекламным соглашениям.