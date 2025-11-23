«Астон Вилла» обыграла «Лидс Юнайтед» в 12-м туре АПЛ

Дата публикации: 23-11-2025 19:45

Состоялся матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Лидс Юнайтед» и «Астон Вилла». Поединок прошёл на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и привлёк внимание болельщиков обеих команд. Подопечные Унаи Эмери одержали трудную победу со счётом 2:1, совершив впечатляющий камбэк во втором тайме. Главным арбитром встречи был Роберт Джонс, который справился с важной задачей и сумел удержать ситуацию на поле под контролем.

Счёт был открыт уже на 8-й минуте — Лукас Нмеча отлично реализовал свой момент и вывел хозяев вперёд, порадовав местных фанатов быстрым голом. После этого преимущества, «Лидс» пытался сдержать напор соперника, но «вилланы» не сдавались. Второй тайм стал поворотным моментом: на 48-й минуте Морган Роджерс восстановил равновесие, забив красивый мяч в ворота «Лидса». Уже на 75-й минуте он вновь отличился, оформив дубль и принеся своей команде три очка.

После этого успешного выступления положение команд в турнирной таблице изменилось: «Лидс Юнайтед» с 11 очками занимает 18-е место и продолжает бороться за выживание в элитном дивизионе, а «Астон Вилла» с 21 очком уверенно идёт на четвертой позиции, преследуя лидеров чемпионата.

Следующие матчи также обещают быть интересными. В 13-м туре «павлины» 29 ноября сыграют на выезде против одного из лидеров — «Манчестер Сити», а «вилланы» 30 ноября на своём поле встретятся с «Вулверхэмптоном». Оба коллектива продолжат борьбу за свои цели в сезоне и будут настроены на положительный результат.