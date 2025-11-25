Мбаппе оскорбил арбитра после игры с «Эльче» в чемпионате Испании

Дата публикации: 25-11-2025 22:36

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оказался в центре очередного скандала после матча 13-го тура чемпионата Испании против «Эльче», который завершился с ничейным счетом 2:2. По данным RMC Sport со ссылкой на канал DAZN, французский игрок позволил себе оскорбить главного арбитра встречи Франсиско Маэсо сразу после финального свистка.

Как сообщил источник, эпизод конфликтного характера произошёл на поле уже после завершения игры. Судья показал нападающему «сливочных» жёлтую карточку за излишне эмоциональные споры и недовольство его решениями на протяжении матча. Ответ Мбаппе не заставил себя ждать: уходя с поля, он как минимум дважды произнёс в адрес арбитра оскорбление на французском языке, назвав Маэсо «грязным ублюдком».

Кроме этого, инцидент получил развитие уже в подтрибунном помещении. По словам очевидцев, во время возвращения футболиста в раздевалку к нему попытался обратиться игрок «Эльче». Однако Мбаппе отмахнулся от него, сказав коротко: «Стой», а затем вновь громко повторил обидное выражение в адрес судьи, чем вызвал удивление у присутствующих.

Причиной столь негативной реакции футболиста стало решение арбитра завершить матч ровно после окончания компенсированного времени, несмотря на то, что голкипер хозяев Иньяки Пенья долго получал медицинскую помощь после второго гола «Реала». Мбаппе выразил недовольство по этому поводу, обратившись к Маэсо с возмущённой просьбой: «Если он не может продолжать, то пусть убирается вон! Позволь, пожалуйста, нам сыграть!» Форварда явно не устроило, что несмотря на задержки в игре добавленное время не было увеличено, что могло бы дать его команде шанс вырвать победу. Пока неизвестно, последует ли наказание для игрока за подобное поведение, но инцидент уже привлёк внимание футбольной общественности.