Энцо Фернандес: «Челси» нацелен на победу в АПЛ и выход в финал Лиги чемпионов

Дата публикации: 03-12-2025 01:15

Полузащитник лондонского клуба «Челси» Энцо Фернандес рассказал о своем видении борьбы за титул в текущем сезоне английской Премьер-лиги, а также поделился мнением о перспективах команды в главном европейском клубном турнире — Лиге чемпионов.

«Безусловно, мы стремимся к чемпионству. В этом сезоне на вершине турнирной таблицы сразу несколько амбициозных команд. В числе главных конкурентов — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед». Все эти клубы проводят равную и напряженную борьбу, и каждому хочется оказаться первым. Стоит выделить и «Арсенал», который на протяжении последних лет стабильно демонстрирует высокий уровень игры и борется за самые высокие места. На мой взгляд, тяжело назвать одну команду фаворитом — в АПЛ сейчас действительно много сильных соперников. «Ливерпуль» показывает отличную форму, а лидерство в чемпионате меняется очень часто. В этом и есть особенность английской Премьер-лиги — здесь каждый турнирный матч проходит на пределе возможностей», — поделился мыслями аргентинский футболист.

Фернандес также отметил, что выступление в Лиге чемпионов требует от команды максимальной концентрации и усилий: «Мы осознаём, насколько непросто бороться на европейской арене. Постараемся дойти до финала и доказать нашу силу и Ambition. Уверен, что нынешний состав «Челси» способен на многое. Если будем играть так же слаженно и уверенно, у нас есть все шансы занять достойное место среди сильнейших команд Европы», — приводит слова игрока издание Give Me Sport.

На данный момент команда из Лондона занимает третью позицию в турнирной таблице англии, имея 24 очка после 13 сыгранных матчей. Такой результат позволяет надеяться на продолжение борьбы за золото и участие в следующих этапах еврокубков.

В Лиге чемпионов «Челси» по итогам пяти туров располагается на седьмой строчке, имея в активе 10 очков. Футболисты продолжают стремиться к выходу в плей-офф и готовы подарить болельщикам новые эмоции.