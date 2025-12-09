Хаби Алонсо: в «Реале» уверены в победе над «Манчестер Сити»

Дата публикации: 09-12-2025 14:39

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился своими ожиданиями перед важнейшей встречей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против английского клуба «Манчестер Сити». Матч состоится завтра, 10 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

— Это будет по-настоящему особенный день, ночь, что посвящена футболу в стиле Лиги чемпионов. Наши болельщики отлично понимают, какое испытание нам предстоит, ведь соперник — команда, недавно ставшая обладателем трофея. Мы сосредоточены только на своей игре и на том, что должны показать завтра. Все в команде твердо уверены, что способны победить, — приводит слова Хаби Алонсо популярное испанское издание Mundo Deportivo.

Стоит отдельно отметить, что финальный матч нынешнего сезона Лиги чемпионов состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий поединок престижного европейского турнира запланирован на 30 мая 2026 года, и, по мнению многих специалистов, именно такие встречи, как предстоящая игра «Реала» и «Манчестер Сити», способны определить фаворитов будущего финала.