Франк об уходе из «Тоттенхэма»: такие решения не принимаются поспешно

Дата публикации: 15-12-2025 12:00

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма», датский специалист Томас Франк, высказался по поводу распространившихся в СМИ слухов относительно его возможного увольнения. Причиной обсуждений стала разгромная неудача «шпор» в матче против «Ноттингем Форест» - команда уступила со счётом 0:3. В последние недели растёт давление на тренерский штаб и самого Франка, однако он сохраняет спокойствие и уверен, что способен исправить ситуацию.

Франк отметил, что не видит объективных причин, которые бы препятствовали предоставлению ему дополнительного времени для работы с командой. По мнению тренера, любые перемены требуют определённого периода, и не стоит рассчитывать на мгновенный успех. Такой подход, по его словам, должен быть основой в работе любого тренерского штаба.

«Не вижу никаких причин для отказа - предоставить мне время исправить текущее положение. Думаю, совершенно ясно, что если никому не будут позволять работать и менять что-то, то перемен не добиться вовсе. Это не та ситуация, где решения принимаются поспешно и в спешке.

Я предельно честен насчёт того, где мы сейчас находимся. Конечно, я полностью признаю: сегодня мы сыграли очень плохо, и тут не может быть никаких оправданий. Но я также осознаю, что для улучшения требуется время. Понимаю, что многим этого не хочется слышать, однако это объективная реальность», - приводит слова Франка ESPN.

Отметим, что на сегодняшний день «Тоттенхэм» под руководством Томаса Франка занимает только 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Клуб и его болельщики рассчитывают на скорое возвращение команды в зону еврокубков, однако требуется терпение и системная работа для достижения поставленных целей. Следующий матч лондонцы проведут против одного из прямых конкурентов, и именно от этих встреч во многом зависит дальнейшее будущее Франка на посту главного тренера.