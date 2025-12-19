«Наполи» обыграл «Милан» в полуфинале Суперкубка Италии

Дата публикации: 19-12-2025 02:14

Завершился полуфинальный матч Суперкубка Италии между "Наполи" и "Миланом". Уверенную победу со счетом 2:0 одержала неаполитанская команда. Встреча прошла на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Судил матч главный арбитр из Италии Лука Цуфферли.

Счет в поединке был открыт на 39-й минуте - отличился Давид Нерес, который точно отправил мяч в ворота "Милана" и вывел "Наполи" вперед. Во втором тайме инициативу упрочили футболисты "Наполи" - на 64-й минуте Расмус Хойлунд забил второй гол, тем самым обеспечив своей команде хороший задел для выхода в финал турнира.

В другом полуфинале Суперкубка сразятся серебряный призер чемпионата Италии "Интер" и обладатель Кубка Италии "Болонья". Ожидается, что эта встреча также обещает быть напряженной и зрелищной, ведь обе команды показали хорошую форму в нынешнем сезоне.

Напомним, в прошлом году обладателем Суперкубка Италии стал "Милан", сумевший обыграть "Интер" в финальном матче со счетом 3:2, продемонстрировав волю к победе и высокий класс игры.