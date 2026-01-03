"Барселона" присоединилась к борьбе за Жоау Канселу

Дата публикации: 03-01-2026 14:14

В "Барселоне" активно изучают возможность подписания правого защитника Жоау Канселу в зимнее трансферное окно. Этот вариант рассматривается как приоритетный в связи с желанием усилить оборону команды.

31-летний португалец решил покинуть "Аль-Хиляль" и вернуться к выступлениям в Европе. Основным претендентом на футболиста остается миланский "Интер", однако "Барселона" не отстает и уже тщательно изучила все детали потенциальной сделки, рассматривая все возможные варианты.

Главной сложностью для перехода является высокая зарплата игрока. В Саудовской Аравии Канселу зарабатывает около 15 миллионов евро в год, что создаёт серьезные финансовые барьеры для каталонского клуба. Без уступок со стороны "Аль-Хиляля" осуществить трансфер будет крайне проблематично.

При этом сам футболист склоняется к варианту возвращения именно в "Барселону", ведь он уже знаком с требованиями и стилем игры команды. Ранее Канселу уже выступал за сине-гранатовых на правах аренды и успел показать себя с положительной стороны.

Напоминается, что переход может состояться только при условии, что саудовский клуб согласится покрывать значительную часть оклада защитника, что позволит "Барселоне" справиться с финансовой нагрузкой. В случае успешного завершения сделки, клуб получит опытного и талантливого игрока, способного укрепить правый фланг защиты.