Дата публикации: 05-01-2026 01:42

В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги состоялся интересный поединок между командами Реал Сосьедад и мадридским Атлетико. Матч прошёл на арене Реале Арена в городе Сан-Себастьян, Испания. Главным судьёй встречи был Хуан Мартинес Мунуэра, представляющий Аликанте. Противостояние завершилось ничейным результатом - команды обменялись забитыми мячами, итоговый счёт составил 1:1.

Первый гол болельщики увидели на 50-й минуте - Александр Сёрлот, нападающий Атлетико, открыл счёт, пробившись сквозь оборону соперника. Однако уже через пять минут хозяева поля отыгрались: Гонсалу Гедеш, нападающий Реал Сосьедад, поразил ворота гостей и восстановил равновесие в игре. В дальнейшем ни одна из команд не сумела отличиться, несмотря на обоюдные попытки атаковать и создать опасные моменты у ворот соперника.

Стоит отметить, что российский полузащитник Реал Сосьедад Арсен Захарян появился на поле в самом конце встречи - он вышел на замену на 89-й минуте, однако изменить ход матча у него не было возможности. После 19 сыгранных матчей Атлетико набрал 38 очков и находится на третьей позиции в таблице. У Реал Сосьедад 18 очков после 18 матчей - команда занимает 16-е место.

В следующем туре Реал Сосьедад отправится в гости к Хетафе 9 января. В то же время Атлетико уже провёл свою игру 19-го тура ранее, уступив Барселоне со счётом 1:3.