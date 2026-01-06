Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 06 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 06-01-2026 21:00
Стадион: Марракеш (Марракеш, Марокко), вместимость: 45240
06 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо, которое состоится 06 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Марракеш (Марракеш, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
Главные тренеры
|Эмерс Фаэ
|Брама Траоре
История личных встреч
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|05.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|26.01.2012
|Кубок африканских наций
|Группа B. 2-й тур
|2 : 0
|11.01.2010
|Кубок африканских наций
|Группа B. 1-й тур
|0 : 0
|05.09.2009
|ЧМ-2010 - Африка
|Группа E. 4-й тур
|5 : 0
|20.06.2009
|ЧМ-2010 - Африка
|Группа E. 3-й тур
|2 : 3
|31.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 3-й тур
|2 : 3
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 2-й тур
|1 : 1
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|31.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 3-й тур
|0 : 2
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 1-й тур
|2 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
| Сенегал
Судан
|3 : 1
| Мали
Тунис
|1 : 1 3 : 2
| Марокко
Танзания
|1 : 0
| ЮАР
Камерун
|1 : 2
| Египет
Бенин
|05.01
| Нигерия
Мозамбик
|05.01
| Алжир
ДР Конго
|06.01
| Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
|06.01
1/4 финала
| Мали
Сенегал
|09.01
| Камерун
Марокко
|09.01
| Winner 1E/2D
Winner 1C/3ABF
|10.01
| Winner 1B/3ACD
Winner 1F/2E
|10.01
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 4
|14.01
| Winner QF 3
Winner QF 2
|14.01
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|17.01
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|18.01