Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 06 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 06-01-2026 21:00
Стадион: Марракеш (Марракеш, Марокко), вместимость: 45240
06 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/8 финала
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо, которое состоится 06 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Марракеш (Марракеш, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
Главные тренеры
Кот-д'Ивуар Эмерс Фаэ
Буркина-Фасо Брама Траоре
История личных встреч
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Буркина-Фасо2 : 1Кот-д'Ивуар
05.06.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Кот-д'Ивуар2 : 1Буркина-Фасо
26.01.2012 Кубок африканских наций Группа B. 2-й тур Кот-д'Ивуар2 : 0Буркина-Фасо
11.01.2010 Кубок африканских наций Группа B. 1-й тур Кот-д'Ивуар0 : 0Буркина-Фасо
05.09.2009 ЧМ-2010 - Африка Группа E. 4-й тур Кот-д'Ивуар5 : 0Буркина-Фасо
20.06.2009 ЧМ-2010 - Африка Группа E. 3-й тур Буркина-Фасо2 : 3Кот-д'Ивуар
31.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 3-й тур 2 : 3Кот-д'Ивуар
28.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 2-й тур Кот-д'Ивуар1 : 1
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 1-й тур Кот-д'Ивуар1 : 0
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 2Кот-д'Ивуар
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Кот-д'Ивуар
31.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 3-й тур 0 : 2Буркина-Фасо
28.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 2-й тур 1 : 0Буркина-Фасо
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 1-й тур Буркина-Фасо2 : 1
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 3Буркина-Фасо
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Буркина-Фасо3 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
Сенегал
Судан
3 : 1
Мали
Тунис
1 : 1 3 : 2
Марокко
Танзания
1 : 0
ЮАР
Камерун
1 : 2
Египет
Бенин
05.01
Нигерия
Мозамбик
05.01
Алжир
ДР Конго
06.01
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
06.01
1/4 финала
Мали
Сенегал
09.01
Камерун
Марокко
09.01
Winner 1E/2D
Winner 1C/3ABF
10.01
Winner 1B/3ACD
Winner 1F/2E
10.01
1/2 финала
Winner QF 1
Winner QF 4
14.01
Winner QF 3
Winner QF 2
14.01
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
17.01
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
18.01

